Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вирушив до короля Філіпа після того, як ранкові переговори щодо бюджету завершилися без домовленості. Як повідомляє Politico Europe, коаліційний уряд із п’яти партій опинився на межі кризи через суперечки щодо скорочення дефіциту.

Суперечки щодо бюджету

Де Вевер намагався подолати розбіжності між нідерландськомовною Соціалістичною партією та центристськими й правоцентристськими партнерами коаліції. Сторони обговорюють бюджетну угоду, яка має скоротити дефіцит Бельгії на 10 млрд євро.

Переговори в понеділок уранці тривали дві години, однак угоди досягти не вдалося. Міністр економіки Давід Кларінваль із франкомовного правоцентристського Реформаторського руху заявив журналістам після зустрічі, що домовленості немає. Віцепрем’єр і міністр охорони здоров’я Франк Ванденбруке, який представляє нідерландськомовних соціалістів, не відповів на запитання журналістів.

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Третій візит за місяць

Зустріч Де Вевера з королем розпочалася невдовзі після 11:30. На початку листопада прем’єр уже пропонував піти у відставку, однак король надав йому додатковий час для пошуку компромісу між партнерами по коаліції. Цей візит став для Де Вевера третім до палацу менш ніж за місяць.

Дефіцит Бельгії у 2025 році становить 5,2% ВВП, що перевищує зобов’язання країни перед ЄС. За даними видання, наступного року цей показник може зрости. Якщо Де Вевер відмовиться від спроб укласти угоду між урядовими партіями, Бельгія може провести дострокові вибори.

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