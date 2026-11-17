Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час виступу на банкеті лорд-мера в Лондоні заявив, що країна втратила від Brexit більше, ніж здобула. Після запланованого на п’ятницю саміту Великої Британії та ЄС він планує обговорити з європейськими лідерами можливі формати довгострокових відносин, повідомляє Politico Europe.

Перегляд відносин із ЄС

На саміті сторони, як очікується, підпишуть угоду про торгівлю агропродовольчою продукцією, пов’яжуть системи торгівлі викидами та створять нову візову систему для молоді. Після цієї зустрічі Бернем має намір обговорити з лідерами ЄС варіанти довгострокових відносин Великої Британії з Євросоюзом.

За словами прем’єра, цей процес потребуватиме часу. Варіанти та їхню оцінку представлять, щоб допомогти ухвалити рішення в наступному парламенті, а вирішальне слово, за його словами, буде за британцями.

Бернем також заявив, що нові домовленості в межах нинішнього парламенту не порушуватимуть передвиборчий маніфест Лейбористської партії 2024 року. Вони мають поліпшити чинну угоду щодо Brexit і бути корисними для працівників, які стикаються з вартістю життя.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінка Brexit і реакція опонентів

Прем’єр наголосив, що не прагне знову вести суперечки часів референдуму 2016 року. Водночас він назвав Brexit тим, чого хотіли вороги країни, та охарактеризував вихід Великої Британії з ЄС як першу кісточку доміно в глобальному русі до ізоляціонізму й протекціонізму.

На думку Бернема, за десятиліття після Brexit міжнародні позиції Великої Британії послабилися. Він заявив, що країна недостатньо дбала про союзників та інституції, а наслідки цього вийшли за межі Європи. Жорсткі умови Brexit, за його оцінкою, призвели до виходу Британії з ЄС на поганих умовах і з негативним ставленням між сторонами.

Колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон, який підписав післябрекзитну угоду з Брюсселем у 2020 році, закликав Бернема не витрачати прем’єрство на повернення до європейського питання. Лідер Reform UK Найджел Фараж у жовтні звинуватив прем’єра у повній зраді після припущень про можливе відновлення свободи пересування.

Опитування Ipsos, проведене у жовтні, показало, що 56% британців проголосували б за подання заявки на вступ до ЄС, а 51% підтримали б проведення референдуму після наступних загальних виборів.

Читай нас у