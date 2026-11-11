Прем’єр Британії Бернем може підтримати нові етнічні опції у переписі — The Guardian

У Великій Британії прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що, ймовірно, підтримає законопроєкт про запровадження в переписі населення Англії нових варіантів етнічної самоідентифікації — Black English та Asian English. Ініціатива має дозволити людям одночасно зазначати належність до етнічної меншини та англійську ідентичність.

Як повідомляє The Guardian, законопроєкт підготував депутат від Ліберальних демократів Джош Бабарінде. Його підтримали парламентарі з різних партій, зокрема колишній заступник прем’єр-міністра від Лейбористської партії Девід Леммі та колишній глава МЗС від Консервативної партії Джеймс Клеверлі.

Позиція прем’єра

Під час запитань до прем’єр-міністра лідер Ліберальних демократів Ед Дейві заявив, що деякі депутати просували, за його словами, расистську ідею, нібито англійцями можуть бути лише білі люди. Він зазначив, що в анкеті перепису єдиний варіант із визначенням English у питанні про етнічність нині міститься в категорії White English.

Бернем відповів, що не ознайомився з деталями документа, але схиляється до його підтримки. Він також схвально відгукнувся про лідерку Консервативної партії Кемі Бейденок, яка відкинула етнічний принцип визначення англійської ідентичності. Прем’єр сказав, що політики мають об’єднуватися проти спроб розділити суспільство.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Чинні варіанти перепису

У переписі населення Англії варіант English доступний лише в категорії White. Респонденти азійського, чорного, змішаного чи іншого походження можуть обрати визначення British, зокрема Asian or Asian British, але не мають можливості позначити англійську етнічну ідентичність.

За даними видання, близько 11% уродженців Великої Британії в Англії та Уельсі належать до етнічних меншин. У переписах Шотландії та Уельсу вже існують варіанти на кшталт Scottish Asian і Black Welsh. Бабарінде зазначив, що за нинішніми правилами 60% складу збірної Англії на чемпіонаті світу технічно не були б класифіковані як англійці.

Законопроєкт подано за процедурою десятихвилинного правила. Він не отримає парламентського часу для розгляду та не матиме шансу стати законом, якщо уряд не виділить час для нього в Палаті громад.

Читай нас у