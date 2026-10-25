Прем’єр Британії Бернем обговорив із Кастом Фолкленди — The Rio Times

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем 23 жовтня телефоном поговорив із президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом про оборону, торгівлю та Фолклендські острови. Як повідомляє The Rio Times, британський уряд оприлюднив виклад розмови, в якому зазначив спільне прагнення зміцнювати співпрацю у сферах оборони, безпеки, науки й торгівлі.

Позиція Лондона щодо островів

Згідно з британським повідомленням, Бернем порушив питання збереження права жителів Фолклендських островів на самовизначення. Острови перебувають під управлінням Великої Британії, тоді як Аргентина претендує на суверенітет над ними та називає їх Мальвінськими.

Британський виклад не містить відповіді Каста на це питання. Чилі давно офіційно підтримує аргентинські претензії на суверенітет над островами. У спільному комюніке, опублікованому МЗС Аргентини після візиту Каста до Буенос-Айреса 6 квітня, президент Чилі підтвердив підтримку аргентинських «законних суверенних прав» і відновлення переговорів між Буенос-Айресом та Лондоном.

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Оборона і торгівля

Співрозмовники погодилися, що Велика Британія та Чилі мають разом працювати над модернізацією оборонних можливостей. Конкретних оборонних програм або контрактів у повідомленні британського уряду не названо. Чилійські ВМС уже експлуатують три фрегати Type 23, придбані у Королівського флоту Великої Британії: Almirante Cochrane, Almirante Condell і Almirante Lynch.

Лідери також вказали на невикористані можливості у двосторонній торгівлі та погодилися з потребою тіснішої торговельної співпраці. Угода про асоціацію між Великою Британією та Чилі діє з січня 2021 року. Британський уряд оцінює загальний обсяг торгівлі з Чилі у 2025 році в 2,28 млрд фунтів стерлінгів.

Сторони обговорили культурні, наукові та міжлюдські зв’язки, а також їхній вплив на інвестиції та інфраструктуру. Вони висловили намір поговорити знову, однак дату наступного контакту не назвали.

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