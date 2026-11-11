Прем’єр Британії Бернем пообіцяв тиснути на Ізраїль щодо допомоги Газі — Anadolu Agency

У Великій Британії прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що його уряд продовжить тиснути на Ізраїль, аби той допустив до Гази необхідну гуманітарну допомогу та зняв обмеження на її ввезення. Про це він сказав 11 листопада під час щотижневої сесії запитань до прем’єр-міністра в Палаті громад, повідомляє Anadolu Agency.

Заява у Палаті громад

Бернем назвав гуманітарну ситуацію в Газі тяжкою. Його запитали про нещодавній шторм у секторі.

За даними урядового медіаофісу, шторм затопив понад 70 тисяч наметів і повалив десятки пошкоджених війною стін. Прем’єр зазначив, що британський уряд робить усе можливе, щоб вплинути на ізраїльську владу та забезпечити надходження необхідної допомоги до Гази.

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Цивільна оборона Гази заявила, що пізно ввечері в неділю в Дейр-ель-Балаху внаслідок обвалу піщаного насипу на намети переміщених палестинців загинули дві жінки та троє дітей.

Санкції та Західний берег

Також Бернем повідомив про подальші кроки щодо санкцій, передусім пов’язаних із поселеннями на окупованому Західному березі річки Йордан. За його словами, ці заходи мають зберегти можливість реалізації рішення про дві держави.

Він додав, що Велика Британія очікує результатів переговорів після загальних виборів в Ізраїлі, однак продовжить дотримуватися обраного курсу.

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