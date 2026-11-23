Премʼєр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив у Палаті громад, що будь-яка спроба повернути країну до Європейського Союзу мала б бути винесена на референдум. Відповідаючи на запитання депутата-консерватора сера Бернарда Дженкіна, він погодився, що для премʼєра було б немислимо намагатися повернути Британію до ЄС без такого голосування, повідомляє Anadolu Agency.

Повернення до питання Brexit

Водночас Бернем наголосив, що наразі не пропонує повторно проводити референдум щодо рішення Великої Британії залишити ЄС. За його словами, нещодавня угода про перезавантаження відносин, досягнута в пʼятницю з європейськими лідерами, відповідає передвиборчому маніфесту, з яким його обрали.

Велика Британія вийшла з ЄС у 2020 році після референдуму 2016 року, на якому 52% виборців підтримали вихід із блоку, а 48% проголосували проти.

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Цифрова ідентифікація та нова угода

Премʼєр також відкинув застереження, що нова домовленість вимагатиме від Британії приєднання до системи цифрової ідентифікації ЄС. Відповідаючи депутату-консерватору Девіду Девісу, він заявив, що країна не долучатиметься до схеми цифрового гаманця Євросоюзу.

Бернем також заявив, що після першої угоди щодо Brexit у відносинах із Європою було втрачено надто багато звʼязків. На його думку, Британії слід розглядати різні варіанти майбутніх відносин із 27 державами ЄС. Нова угода, за даними агентства, передбачає схему молодіжної мобільності, скасування більшості перевірок британського експорту продовольства та повʼязання систем торгівлі викидами Великої Британії і ЄС.

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