У Великій Британії прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що «дуже ретельно» розгляне можливість зниження внесків національного страхування, які роботодавці сплачують за молодих працівників. Він не дав конкретних зобов'язань, наголосивши, що такі рішення мають ухвалюватися в межах бюджетного процесу, повідомляє The Guardian.

Пропозиція для роботодавців

У незалежній доповіді колишнього міністра охорони здоров'я від Лейбористської партії Алана Мілберна запропонували поступово зменшувати внески національного страхування за працівників віком до 25 років. Почати радять із компаній у роздрібній торгівлі та готельно-ресторанному секторі, щоб сприяти створенню робочих місць для молоді.

Доповідь також передбачає подвоєння порогу, після якого бізнес починає сплачувати внески за працівників віком від 21 до 24 років: з 5 тисяч до 10 тисяч фунтів стерлінгів. Бернем зазначив, що оцінюватиме як наявні дані, так і фінансову спроможність запровадити такі зміни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Чинні правила та зайнятість

Наразі роботодавці не сплачують внески національного страхування за працівників молодших за 21 рік і за учнів-практикантів віком до 25 років, якщо їхній дохід не перевищує 50 270 фунтів стерлінгів. За працівників віком 21–24 роки, які не є учнями-практикантами, компанії сплачують 15% із річного заробітку понад 5 тисяч фунтів.

За офіційними даними, у Британії майже 1 мільйон людей віком від 16 до 24 років не працюють, не навчаються й не проходять підготовки. Бернем заявив, що його підхід до реформи системи соціальної підтримки буде зосереджений на можливостях для молоді та більш локальному наданні допомоги.

Читай нас у