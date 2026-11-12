Прем’єр Британії Бернем закликав здешевити електрокари — Politico Europe

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час кліматичного саміту COP31 в Анталії, Туреччина, закликав світових лідерів і промисловість зробити електромобілі та теплові насоси доступними для людей із різними доходами. Як повідомляє Politico Europe, він також підтвердив прихильність Великої Британії до мети досягти нульових чистих викидів парникових газів до 2050 року.

Доступність зелених технологій

Бернем заявив, що за останні п’ять років світ рухався недостатньо швидко, аби продемонструвати громадянам переваги кліматичної політики та електрифікації для вартості життя. За його словами, електрифікація транспорту, опалення та промисловості має забезпечити чистішу й дешевшу енергію.

За словами британського прем’єра, новий електромобіль у Великій Британії вже може коштувати в експлуатації менше за бензиновий аналог. Тепловий насос за відповідного тарифу також може бути дешевшим в експлуатації, ніж газовий котел. Водночас він зазначив, що ці технології поки доступні не для всіх груп населення.

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Бернем сказав, що уряд інвестує в інновації та субсидує початкові витрати для населення, але промисловість також має долучитися, щоб зробити зелений перехід доступнішим.

Електрифікація та кліматична стійкість

Прем’єр підтримав курс Туреччини й Австралії на електрифікацію, однак не підтримав конкретну ціль перевести 35% світового споживання енергії на електрику до 2035 року. Водночас, за даними Politico Europe, його уряд скоротив обсяг субсидій на теплові насоси в бюджеті минулого місяця, а міністри розглядають пропозиції послабити галузеві квоти на електромобілі.

Бернем також заявив, що під час головування Великої Британії у G20 наступного року країна планує повернути питання кліматичної стійкості до порядку денного, зосередившись на боргах, розвитку та страхуванні. Уряд створив посаду спеціального представника з кліматичної безпеки, на яку призначив Медлін Алессандрі, що раніше очолювала Об’єднаний розвідувальний комітет.

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