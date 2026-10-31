Прем’єр Ефіопії залучив урядовців до військового вишколу — BBC News

Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед залучив членів уряду та інших високопосадовців до військового вишколу в навчальному центрі Хурсо. На оприлюднених ним у соцмережах фото прем’єр бере участь у вправах разом із міністрами, заступниками міністрів і керівниками державних установ.

Учасники навчань

Серед учасників вишколу — спікерка Палати Федерації Муферіат Каміль, міністр фінансів Фіцум Ассефа та міністр охорони здоров’я Мекдес Даба. BBC News зазначає, що участь високопосадовців цивільного уряду у військовій підготовці є нетиповою для Ефіопії. Невідомо, коли розпочався вишкіл і скільки він триватиме.

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Позиція прем’єра

Абій Ахмед заявив, що прагнення країни до загального процвітання потребує фізично підготовленого, морально сильного та інтелектуально спроможного керівництва. За його словами, військові інституції дають уроки дисципліни, патріотизму, командної роботи, підзвітності та лідерства.

Прем’єр також вважає, що поєднання військової та цивільної дисципліни допоможе сформувати керівників із почуттям відповідальності, здатних працювати заради спільних цілей. Вишкіл відбувається на тлі бойових дій у частинах північного регіону Тиграй, конфлікту в Амхарі та проблем із безпекою в Оромії. Також він проходить в умовах посиленої напруженості у відносинах Ефіопії з сусідньою Еритреєю та побоювань щодо можливого відновлення конфлікту між країнами.

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