Прем’єр Енді Бернем представить 10-річний план до 17 грудня — Politico Europe

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив у Лондоні, що уряд представить свій 10-річний план для країни в Палаті громад до того, як парламент піде на різдвяну перерву 17 грудня. Про це повідомляє Politico.

План представлять у грудні

Виступаючи перед депутатами Палати громад, Бернем сказав, що міністри презентують план до різдвяної перерви. Він заявив, що прагне забезпечити країні стабільність і лідерство, яких, на його думку, не змогли надати консерватори.

Прем’єр додав, що документ має окреслити новий шлях для Великої Британії та відійти від політики опозиційної партії. Раніше він казав виданню The Economist, що остаточного терміну оприлюднення плану не було визначено і його публікацію могли перенести на новий рік.

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Соціальний догляд у документі

За повідомленням The Sunday Times, план поділять на три розділи: «дорослішання», «самостійне життя» та «старіння». Вони стосуватимуться ролі уряду на різних етапах життя людей.

Бернем також повідомив, що документ міститиме пропозицію щодо створення національної служби догляду. За його словами, міжпартійні переговори про соціальний догляд за дорослими мають відбутися до кінця року.

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