Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал доручив підготувати необхідні кроки для можливого закриття східного кордону країни з Росією. Це питання обговорюють після спроби проникнення на територію оборонної компанії Threod Systems у Віймсі, на північ від Таллінна, повідомляє ERR News.

Спроба підпалу підприємства

Уранці 14 листопада вісім громадян Латвії затримали після спроби потрапити на територію Threod Systems. За даними видання, метою було влаштувати вибух і підпалити будівлю підприємства. Компанія, серед іншого, виробляє безпілотники дальньої дії для розвідки та ударних завдань.

Естонська служба внутрішньої безпеки вважає, що спробу атаки на Threod Systems здійснили на замовлення ГРУ Російської Федерації — держави-агресора. У серпні підпал також стався щодо талліннської компанії Milrem Robotics.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обговорення закриття переходів

Міхал заявив, що обговорив із міністром внутрішніх справ Ігором Таро можливість закриття естонсько-російського кордону. Він доручив міністрові та урядовій канцелярії підготувати відповідні заходи.

За словами прем’єра, Естонія має бути готовою зменшувати ризики, якщо Росія продовжить гібридні операції в країні. Він зазначив, що закриття кордону могло б знизити загрозу для жителів Естонії та засвідчити неприйнятність нападів на її оборонну промисловість і оборонні спроможності.

Наразі між Естонією та Росією працюють три пункти пропуску — в Нарві, Лухамаа та Койдула. Вони пропускають пішоходів і вантажі та працюють 12 годин на добу — з 07:00 до 19:00.

Читай нас у