Прем’єр Естонії Міхал закликав Європу не відкривати канал із Путіним — Politico Europe

В Естонії прем’єр-міністр Крістен Міхал заявив в інтерв’ю Politico, що Європі не слід відкривати дипломатичний канал із президентом держави-агресора Росії Владіміром Путіним. На його думку, європейські країни мають посилювати санкційний тиск на Москву, а не намагатися виступати посередниками.

Санкції замість посередництва

Міхал назвав санкційний тиск Європи на Росію дієвим і закликав економічно посилювати його. Він вважає, що роль посередника може означати готовність послабити вимоги до Москви, зокрема щодо запровадження та виконання обмежувальних заходів.

Естонський прем’єр також заявив, що Європа не може одночасно підтримувати Україну, тиснути на Росію та намагатися бути медіатором. За його словами, Путін має бачити сильну й єдину Європу. Міхал додав, що європейці цінують зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа щодо мирної угоди, однак основний тиск, на його переконання, слід спрямувати на Росію.

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Переговори та візові обмеження

За даними видання, наступного тижня посадовці США мають зустрітися в Абу-Дабі з представниками України та Росії. Спеціальний посланець США Стів Віткофф повідомив, що це будуть перші очні переговори сторін із лютого.

Естонія разом із Польщею та Швецією просуває посилення візових правил для громадян Росії, зокрема колишніх військових, які воювали в Україні. Таллінн запропонував заборонити колишнім військовослужбовцям російських збройних сил в’їзд до ЄС. Європейські посадовці вважають, що туристичні візи можуть полегшувати російським агентам доступ до Євросоюзу для гібридних операцій, зокрема запуску дронів над чутливими об’єктами та саботажу інфраструктури. За інформацією Politico, Єврокомісія планує представити відповідні пропозиції на початку нового року.

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