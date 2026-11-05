Прем’єр Естонії Міхал закликав Європу розвивати власні ШІ-потужності — ERR News

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час Tallinn Digital Summit у Таллінні закликав європейські країни розвивати власні можливості у сфері штучного інтелекту, а не лише купувати технології за кордоном. Про це повідомляє ERR News.

Міхал заявив, що Європі слід пришвидшити розвиток ШІ, аби не потрапити в залежність від технологій, створених іншими країнами та компаніями. Він нагадав про високу ціну залежності Європи від російських енергоносіїв і зазначив, що такого сценарію не можна допустити в технологічному секторі.

Потужності, довіра і безпека

За словами прем’єра, для ефективного використання штучного інтелекту Європа має діяти за трьома напрямами: розвивати потужності, забезпечувати довіру та безпеку. Міхал привітав план Європейського Союзу інвестувати 200 млрд євро у ШІ, зокрема у будівництво гігафабрик, водночас наголосивши на потребі спростити європейським компаніям доступ до фінансування та інвестицій.

Естонія прагне бути серед країн, які першими впроваджують нові рішення та впливають на розвиток штучного інтелекту, сказав він. Водночас для цього необхідні як національні технологічні спроможності, так і тісна міжнародна співпраця.

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Естонська ініціатива Eesti.ai

Міхал також представив урядову ініціативу Eesti.ai, яка має підвищити навички роботи зі штучним інтелектом у 100 тисяч жителів Естонії працездатного віку до кінця 2027 року. Програма також передбачає підтримку ШІ-проєктів у сфері охорони здоров’я, освіти та державних послуг.

Естонія готує правила безпечного використання ШІ-агентів, спираючись на досвід своєї системи цифрової ідентифікації та онлайн-сервісів. Прем’єр наголосив, що штучний інтелект не зупиняється на державних кордонах, тому правила контролю за найпотужнішими системами мають формуватися за міжнародної співпраці.

Міхал разом із лідерами понад 30 країн і представниками Європейської комісії підписав заклик щодо контролю за передовими моделями ШІ. Документ передбачає посилення міжнародної взаємодії для нагляду за найпотужнішими системами штучного інтелекту.

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