Прем’єр Єттен намагається зберегти уряд Нідерландів — Cyprus Mail

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у п’ятницю має зустрітися з партнерами по коаліції, намагаючись запобігти розпаду свого уряду менш ніж через дев’ять місяців після його формування. Криза виникла після гострої суперечки про підвищення податків на статки в межах податкового плану на 2027 рік, повідомляє Cyprus Mail.

Суперечка навколо податкового плану

Трипартійна коаліція Єттена опинилася під загрозою розпаду через домовленість із лівою опозицією. В обмін на підтримку податкового плану опозиційні сили домоглися незначного підвищення податку на статки.

Праві та орієнтовані на бізнес VVD рішуче виступили проти цієї поправки. Водночас центристська D66, яку представляє Єттен, і християнські демократи підтримали зміни.

Зрештою VVD проголосувала проти податкового плану власного уряду, однак документ здобув вузьку більшість завдяки голосам опозиційних партій. Лідер VVD Рубен Брекельманс назвав результат голосування розчаруванням і заявив, що його партія серйозно перегляне свою позицію.

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Ризик нових виборів

Вихід VVD із коаліції, ймовірно, означав би кінець уряду меншості на чолі з Єттеном. Після голосування прем’єр заявив, що зробить усе можливе для збереження коаліції та на зустрічі з лідерами VVD і християнських демократів спробує розпочати співпрацю заново.

У разі урядової кризи в Нідерландах можуть відбутися нові вибори — четверті за останні п’ять років. Водночас дострокове голосування не є неминучим: партії можуть спробувати сформувати новий уряд на основі нинішнього складу нижньої палати парламенту. Такий варіант, імовірно, також передбачав би уряд меншості, але ліво опозиційна партія Pro у четвер відкинула цю можливість.

Коаліція Єттена не має більшості в обох палатах парламенту й для ухвалення своїх ініціатив потребує підтримки опозиції. Єттен став прем’єр-міністром у лютому та, за даними видання, є наймолодшим главою уряду в історії Нідерландів.

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