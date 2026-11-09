Прем’єр Франції Лекорню проводить переговори про зарплати — The Rio Times

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню 9 листопада проводить в офісі прем’єр-міністра в Матіньйоні, Париж, соціальну конференцію з профспілками та об’єднаннями роботодавців щодо зарплат і купівельної спроможності. Переговори відбуваються після страйку 5 листопада, повідомляє The Rio Times.

Підвищення мінімальної зарплати

Уряд розглядає можливість підвищити чисту щомісячну мінімальну зарплату у Франції — Smic — до понад 1 500 євро. Наразі вона становить 1 477,93 євро, тож ідеться про збільшення приблизно на 22 євро, або 1,5%.

Міністр праці Жан-П’єр Фарандо заявив, що остаточного рішення ще немає і що підвищення не повинно зашкодити зайнятості. За його словами, підготовлено декрет, який має спонукати роботодавців підвищити галузеві мінімальні ставки до рівня Smic. За законом Smic також підвищується 1 січня; у пресі таке коригування оцінювали приблизно у 1,2%.

Вимоги профспілок і позиція бізнесу

Профспілка CGT вимагає підвищити мінімальну зарплату на 10% та індексувати зарплати відповідно до цін. Інша велика профспілка, CFDT, домагається збільшення чистої мінімальної зарплати на 100 євро на місяць. Її очільниця Меріліз Леон назвала необхідним електрошок для купівельної спроможності.

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Президент об’єднання малих підприємств U2P Мішель Пікон назвав підвищення Smic катастрофою та попередив про ризик закриття малих компаній. Він пропонує знизити CSG і CRDS — соціальні відрахування із зарплат. Фарандо повідомив, що уряд готовий обговорювати коригування вартості праці.

Подальші дії профспілок

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у протестах 5 листопада взяли участь 575 тисяч людей, тоді як CGT заявила про 1,6 мільйона учасників. Альянс восьми профспілок планує визначити подальші кроки після результатів переговорів у Матіньйоні.

Переговори проходять на тлі проблем уряду меншості в Національних зборах: 4 листопада депутати відхилили дохідну частину законопроєкту про бюджет на 2027 рік 458 голосами проти нуля. Текст документа передали до Сенату без розгляду видаткової частини у нижній палаті парламенту.

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