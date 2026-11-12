12 листопада 2026 року прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню звинуватив частину працівників Міністерства освіти у співучасті в насильстві, що супроводжувало триваючий студентський протестний рух. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на Franceinfo.

Заява прем’єра

Заяву він зробив під час брифінгу на полях заключного засідання конференцій з продовольчого суверенітету. Лекорню сказав, що йдеться про державних службовців, які, за його словами, толерують насильство проти інших державних службовців.

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Окремо Лекорню заявив, що частина освітнього персоналу є «співучасниками» насильства, яке супроводжувало рух останніми днями. Це твердження прем’єра, а не встановлений факт.

Студентські протести

Студентські протести у Франції розпочалися у вересні 2026 року через умови в школах. Згодом протестний рух розширився й охопив ширші вимоги. На тлі акцій, за даними Anadolu Agency, зберігається напруженість навколо студентських протестів.

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