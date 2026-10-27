Прем’єр Гаутенгу Лесуфі допустив коаліцію ANC без DA — TimesLIVE

Прем’єр провінції Гаутенг у ПАР Паньяца Лесуфі заявив, що Африканський національний конгрес (ANC) готовий сформувати провінційну коаліцію без Демократичного альянсу (DA). Як повідомляє TimesLIVE, передусім ANC прагнутиме здобути абсолютну більшість на місцевих виборах, а в разі невдачі — вести переговори з іншими партіями.

Лесуфі назвав DA противником трансформації та заявив, що партія виступає проти політики ANC, але водночас очікує на співпрацю в органах влади. Він згадав, що DA оскаржує в судах Національну систему медичного страхування (NHI) та закон про внесення змін до законодавства про базову освіту Bela.

Критика управління мегаполісами

Прем’єр також поставив під сумнів спроможність DA управляти великими муніципалітетами Гаутенгу. За його словами, виборча кампанія показала брак досвіду партії в управлінні таким мегаполісом, як Йоганнесбург. Лесуфі звинуватив DA у нездатності налагоджувати коаліційне управління та в тому, що муніципалітети залишилися з боргами.

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Він стверджував, що DA робить акцент на своєму досвіді в Кейптауні, а не на результатах у Йоганнесбурзі, Тшване та Екурхулені. Водночас Лесуфі заявив, що ANC має більший досвід коаліційної роботи та вважає коаліції у трьох мегаполісах Гаутенгу стабільними.

Заяви про кризу водопостачання

Лесуфі також поклав на DA відповідальність за водну кризу в Тшване та згадав спалах холери, від якого, за його словами, померли понад 13 людей. TimesLIVE зазначає, що на той час муніципалітет очолював ANC у коаліції. Прем’єр також поставив під сумнів підхід DA до муніципальних боргів і взаємодії з різними сторонами.

За словами Лесуфі, виборча кампанія ANC була зосереджена не на масштабних мітингах, а на обході домівок і спілкуванні з мешканцями щодо якості послуг та інших проблем. Він визнав, що партія має розв’язувати проблеми з наданням послуг і станом економіки, однак висловив упевненість у потрібному для ANC результаті виборів.

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