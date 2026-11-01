Прем’єр Гаутенгу Паньяза Лесуфі оголосив заходи проти феміциду — Daily Maverick

У провінції Гаутенг у ПАР влада оголосила про посилення заходів проти гендерно зумовленого насильства та феміциду після вбивств щонайменше 12 жінок від липня. Як повідомляє Daily Maverick, прем’єр провінції Паньяза Лесуфі заявив, що план передбачає розгортання 1 022 спеціальних груп реагування у 122 районах підвищеного ризику.

Заходи влади Гаутенгу

За словами Лесуфі, план також передбачає залучення ще 56 соціальних працівників, посилення семи спеціалізованих судів у справах про сексуальні злочини та 144 установ для потерпілих. До збереження судово-медичних доказів мають повністю залучити 19 медико-правових клінік провінції.

У Гаутенгу діють 18 притулків на 363 місця, сім центрів Thuthuzela Care Centre та розширені служби психосоціальної підтримки для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Лесуфі також повідомив, що з 1 жовтня в усіх муніципалітетах почали проводити щотижневі операції з контролю за дотриманням місцевих правил.

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Розслідування вбивств в Екурхулені

Виконувач обов’язків комісара поліції Гаутенгу генерал-майор Фред Кекана заявив, що щодо 11 випадків, які стосуються жінок у Кемптон-Парку та Екурхулені, у п’яти справах підозрювані перебувають під вартою. Розслідування двох справ в Оліфантсфонтейні, а також справ у Ква-Темі, Морока-Дем і Спрінгсі триває.

У справі про вбивство бігунки Елізабет Тсонцо Моселакгомо, тіло якої знайшли 12 вересня в районі Кемптон-Парку, поліція заарештувала трьох осіб. Кекана наголосив, що слідство триває, аби встановити всіх причетних. Лесуфі також повідомив про встановлення камер відеоспостереження, поліпшення освітлення та скошування трави в районах підвищеного ризику. Серед проблем він назвав затримки з судово-медичними матеріалами та потребу прискорити безпекові заходи муніципалітетів.

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