Прем’єр Гаїті подякував Сальвадору за операцію проти банд — Deutsche Welle

Прем’єр-міністр Гаїті Алікс Дідьє Фіс-Еме подякував військовим Сальвадору за участь у боротьбі з бандами в країні. Президент Сальвадору Найіб Букеле заявив, що спільна оперативна група знищила будинок Lanmo San Jou та штаб-квартиру угруповання 400 Mawozo. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Букеле також оприлюднив у соцмережі X відео, на якому гелікоптери ведуть вогонь по великій території. Достовірність цього запису наразі не підтверджена. Фіс-Еме повідомив, що Гаїті та Сальвадор діють разом із підтримуваними ООН Силами придушення банд, прагнучи відновити контроль над територією та державну владу.

Сальвадорські військові в Гаїті

Сальвадорські військові перебувають у Гаїті з початку 2025 року, переважно для протидії впливу банд. Минулого місяця Букеле направив до країни понад 2 тисячі військовослужбовців і бійців спецпідрозділів. Заявленою метою було знайти чотирьох громадян Сальвадору, які потрапили в засідку 18 жовтня та досі не знайдені.

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Експерт із Гаїті Джейк Джонстон із вашингтонського Центру економічних і політичних досліджень висловив занепокоєння щодо координації між різними силовими структурами та меж їхніх повноважень. Він також звернув увагу на питання легітимності присутності Сальвадору в Гаїті.

Ситуація з безпекою

У доповіді ООН, оприлюдненій у четвер, йдеться про криваві територіальні протистояння, сексуальне насильство та інші тяжкі порушення у столичному регіоні Порт-о-Пренса, а також у департаментах Артибоніт і Південний Схід. За період із липня до вересня 2026 року в країні загинули щонайменше 1167 людей, ще 459 зазнали поранень.

Понад половину випадків насильства, за даними ООН, спричинили наземні або повітряні операції сил безпеки проти банд, які іноді проводилися за підтримки приватної військової компанії з використанням дронів. Експерт Ромен Ле Кур Грандмезон наголосив, що Гаїті не має умов для відтворення сальвадорської моделі: в’язниці країни спорожніли у 2024 році, судова система значною мірою паралізована, а злочинні угруповання більше схожі на озброєні формування, ніж на банди.

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