Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що проєкт Great Sea Interconnector, покликаний з’єднати енергомережі Кіпру, Греції та Ізраїлю, реалізується без перешкод і відповідно до початкового плану. Про це він сказав після міжурядового саміту Кіпру та Греції, повідомляє Cyprus Mail.

За словами Міцотакіса, реалізація проєкту матиме значний позитивний вплив на Кіпр. Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що уряди двох країн тісно координують дії між собою та з президентом Франції Емманюелем Макроном. Він назвав інтерконектор стратегічно важливим для Кіпру, регіону та Європи.

Фінансування та терміни

Речник уряду Кіпру Константінос Летимбіотіс раніше повідомив про початок процедури виплати першого з п’яти запланованих внесків по 25 млн євро. Кошти мають забезпечити фінансову життєздатність грецького незалежного оператора системи передачі електроенергії Admie під час виконання проєкту.

Грецький суспільний мовник ERT із посиланням на план розвитку Admie на 2027–2036 роки повідомив, що завершення ділянки між Кіпром і Грецією прогнозують до кінця 2031 року. За цими даними, уже виконано 60% необхідних досліджень морського дна та обрано підрядника для будівництва перетворювальних станцій на обох кінцях кабелю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

ERT також повідомив про позитивні результати техніко-економічного дослідження другої ділянки між Кіпром та Ізраїлем. Дослідження Університету Аристотеля в Салоніках, на яке посилався мовник, прогнозує щорічну економію для кіпрських споживачів від 123 млн до 138 млн євро та зниження цін на електроенергію на 19%.

Дослідження у спірних водах

Французьке дослідницьке судно Abeille Marengo вирушило з порту Іракліон на Криті з метою завершити решту досліджень морського дна на першій ділянці проєкту. Частина районів, де мають провести роботи, є предметом суперечки: Туреччина стверджує, що запланований маршрут кабелю проходить у її водах, тоді як Кіпр і Греція заявляють протилежне.

Після виходу судна Туреччина оприлюднила навігаційне попередження navtex, у якому зазначила, що роботи виконуватимуться за лініями, скоординованими та погодженими турецькими органами. Грецька сторона заявила, що інформування Туреччини про дослідження не означає визнання її претензій на ці морські райони. Кіпрський уряд, зі свого боку, назвав турецький navtex таким, що не має значення, оскільки дозвіл на роботи запитували лише у Греції та Кіпру.

Читай нас у