Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Кіпр офіційно приєднається до Шенгенської зони 1 липня 2027 року — у день початку головування Греції в Раді Європейського Союзу. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Заяву Міцотакіс зробив після міжурядового саміту Греції та Кіпру. За його словами, приєднання острова до Шенгенської зони може стати першим важливим рішенням у період грецького головування в Раді ЄС.

Позиція влади Кіпру

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс минулого тижня заявив, що заперечення держав-членів ЄС щодо вступу країни до Шенгенської зони значною мірою вдалося подолати. Водночас Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ на останньому засіданні на початку попереднього місяця не включила питання можливого приєднання Кіпру до свого порядку денного.

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Європейська комісія в липні також висловилася на підтримку приєднання Кіпру. Кіпр залишається однією з двох держав ЄС поза Шенгенською зоною. Інша країна — Ірландія, яка вирішила не приєднуватися до неї повністю через угоду про спільний простір подорожей із Великою Британією.

Перетин Зеленої лінії

Невирішеним лишається питання застосування нової цифрової системи в’їзду та виїзду для громадян третіх країн у пунктах перетину Зеленої лінії, кількість яких незабаром має сягнути 11. Система може не фіксувати в’їзд або виїзд у випадках, коли людина прибуває на острів через аеропорт Ерджан, а потім перетинає Зелену лінію, або прибуває з держави Шенгенської зони та залишає острів через цей аеропорт.

Христодулідіс запевнив, що турки-кіпріоти та члени їхніх сімей, які мають право користуватися пунктами пропуску, не втратять нинішніх прав на пересування між двома частинами острова. Водночас лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхюрман попереджав про можливі ускладнення для свободи пересування, зокрема для людей без громадянства Республіки Кіпр.

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