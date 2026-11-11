Прем’єр Греції порушить на саміті ЄС угоду Туреччини й Лівії — Politico Europe

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс планує порушити питання угоди Туреччини та Лівії про морське розмежування під час неформальної зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, Ірландія, запланованої на п’ятницю. Як повідомляє Politico Europe, про це на умовах анонімності розповів високопосадовець в Афінах. Зустріч лідерів Євросоюзу насамперед має бути присвячена штучному інтелекту та Україні.

Суперечка щодо морського коридору

Предметом спору є домовленість між Анкарою та Триполі, яка передбачає морський коридор у східному Середземномор’ї між Грецією та Кіпром. Афіни вважають, що ці води належать до виключної економічної зони Греції. У регіоні ЄС підтримує енергетичні проєкти та проєкти зі сполучення.

Міністр закордонних справ Греції Йоргос Герапетрітіс заявив, що в разі ескалації Афіни проситимуть Євросоюз про санкції та підтримку. Греція побоюється, що Туреччина може послатися на домовленість із Лівією, аби оскаржити морські розвідувальні роботи на південь від Криту та реалізацію підводного електричного з’єднання між Грецією і Кіпром.

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Реакція ЄС і Туреччини

Туреччина підписала угоду з визнаним ООН урядом Лівії в Триполі у 2019 році. 20 жовтня її одностайно ратифікували конкуруючі органи влади у східній частині Лівії. Того ж дня глави Європейської комісії та Європейської ради заявили, що угода порушує суверенні права третіх держав, не відповідає морському праву та є недійсною.

Пакт також відкинули Єгипет, Бахрейн, Кіпр, Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати. Водночас МЗС Туреччини звинуватило Брюссель у підтримці, за його словами, «максималістських і незаконних» позицій Греції та Кіпру. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що очікує поваги до спільної волі Туреччини й Лівії.

Енергетичний проєкт

У звіті ЄС про прогрес Туреччини на шляху до членства в блоці згадано перешкоджання Анкарою реалізації електричного з’єднання між Грецією та Кіпром вартістю 1,9 млрд євро. Реалізацію проєкту перервали у 2024 році на тлі протистояння Афін та Анкари. Три місяці тому французька компанія Meridiam стала мажоритарним акціонером проєкту, а у вівторок французьке судно вийшло з Іракліона для початку робіт.

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