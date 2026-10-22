Прем’єр Індії Моді заявив про нові рішення для партнерства з Польщею — RMF24

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що разом із главою польського уряду Дональдом Туском ухвалив кілька рішень для подальшої підтримки та зміцнення індійсько-польського партнерства. Про це він сказав на спільній пресконференції в Індії під час візиту Туска, який перебуває в країні з середи, повідомляє RMF24.

Стратегічні відносини

За словами Моді, після підвищення рівня двосторонніх відносин до стратегічного партнерства співпраця Індії та Польщі за останні два роки прискорилася. Він також наголосив, що дружба між країнами ґрунтується не лише на дипломатичних контактах, а й на спільному підході до гуманності, доброзичливості та співчуття до інших.

Індійський прем’єр згадав Програму молодіжного обміну імені Джамсахеба з Наванагара. За його словами, вона долучає нові покоління до дружніх відносин між двома народами.

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Торгівля та ланцюги постачання

Моді позитивно оцінив прибуття Туска до Індії разом із великою бізнес-делегацією. Він висловив сподівання, що команди обох країн працюватимуть над формуванням надійних ланцюгів постачання та досягнуть спільної мети щодо подвоєння двосторонньої торгівлі.

Також прем’єр Індії повідомив про намір розвивати нові партнерства у сферах критично важливих мінералів, сировини та газифікації вугілля.

Заява щодо України

Моді заявив, що Індія і Польща вірять у верховенство права та демократію, тому необхідно зміцнювати інституції, які сприяють розвитку в цих напрямах. Окремо він закликав пам’ятати про те, що відбувається в Україні, та заявив про підтримку будь-яких зусиль, спрямованих на досягнення миру.

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