Прем’єр Іраку Аль-Заїді провів переговори в Бахрейні — The National

Прем’єр-міністр Іраку Алі Аль-Заїді 4 листопада провів у Манамі, Бахрейн, переговори з наслідним принцом і прем’єр-міністром країни Салманом бін Хамадом Аль Халіфою. Це перший візит до королівства лідера Іраку після 2003 року, повідомляє The National.

Співпраця та економічні зв’язки

В офісі іракського прем’єра заявили, що Багдад прагне розширити співпрацю та партнерство з Бахрейном в економічній, політичній і соціальній сферах. За даними офісу, переговори мають посилити взаємодію в різних галузях задля спільних інтересів двох народів.

За повідомленням офісу Аль-Заїді, Салман бін Хамад Аль Халіфа назвав візит історичним і заявив, що він має стати важливим початком для розвитку співпраці та економічного партнерства. Він також назвав Ірак державою з ключовою роллю в регіоні та наголосив на важливості стабільності й миру для процвітання та економічної інтеграції.

Речник іракського уряду Хайдер Аль-Аббуді раніше повідомив, що прем’єр-міністр планував обговорити з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою політичну й економічну взаємодію двох держав, а також регіональні події.

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Регіональна поїздка прем’єра

Візит до Бахрейну став черговою зупинкою в регіональній поїздці Аль-Заїді. Минулого тижня він відвідав Йорданію та зустрівся з королем Абдаллою II, а через два дні прибув до Дамаска на переговори з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа.

У Сирії сторони обговорили торгівлю, інвестиції, безпеку кордону та відновлення нафтопроводу Кіркук—Баніяс. Цей маршрут потенційно може відкрити Іраку додатковий шлях для експорту нафти через Сирію до Середземного моря. Раніше Аль-Заїді також зустрічався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Іракський уряд описує ці контакти як курс на нормалізацію відносин із сусідами та розширення економічної й енергетичної співпраці. Багдад також просуває ініціативу «6+2», яка має об’єднати шість держав Ради співробітництва арабських держав Затоки, Ірак та Іран у регіональній системі безпеки.

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