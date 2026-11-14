Прем’єр Іраку Алі аль-Заїді звільнив дев’ятьох посадовців — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді звільнив дев’ятьох силових та адміністративних посадовців на тлі розслідування справи щодо контрабанди пального в центральній провінції Бабіль. Він також розпорядився передати до суду всіх підозрюваних у цій справі, повідомляє Anadolu Agency.

Результати перевірки

Аль-Заїді провів екстрене засідання з безпеки, на якому розглянули висновки комітету, що розслідував повідомлення про контрабанду в районі Джурф-ен-Наср на півночі провінції Бабіль. Речник збройних сил Сабах ан-Нуман заявив державному агентству INA, що комітет підтвердив дані федеральної розвідки про контрабанду пального, наявність нафтопереробних заводів і зафіксував випадки втручання.

Серед звільнених — начальник поліції Бабіля, керівник поліції північної частини провінції та очільники провінційних підрозділів розвідки й боротьби з тероризмом МВС, Служби національної безпеки, розвідки й безпеки Міністерства оборони та розвідувальної служби. Посад також позбулися командувач Сил народної мобілізації в Бабілі, командир 6-ї бригади енергетичної поліції МВС та директор Компанії нафтопроводів Міністерства нафти.

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Відповідальність силовиків

Іракський прем’єр поклав на командирів операцій і поліції в провінціях, а також керівників служб безпеки та розвідки відповідальність за боротьбу з нафтовою контрабандою на територіях їхньої юрисдикції. Він вимагав посилити нагляд і заходи безпеки та заявив, що посадовців, які не виконуватимуть обов’язків, притягнуть до відповідальності.

Аль-Заїді наголосив, що контрабанду не дозволять продовжувати ніде в Іраку — від Захо до Басри. Комітет почав роботу на місці в п’ятницю, через два дні після рішення про його створення. Голова Іракської комірки безпекових медіа Саад Маан заявив, що до складу комітету не входили політичні групи чи збройні формування.

Губернатор Бабіля Алі Туркі аль-Джамалі у четвер повідомив про відставку, не пояснивши причин. За два дні до цього він заперечував повідомлення про контрабанду після відвідання району з журналістами, стверджуючи, що йдеться про стару паливну станцію для транспорту Сил народної мобілізації та федеральної поліції. До початку перевірки іракські медіа писали про 19-сторінкову розвідувальну оцінку, яка на основі супутникових знімків, геопросторового аналізу та руху автоцистерн вказувала на ймовірну контрабанду з 2021 року.

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