Прем’єр Іраку наказав розслідувати контрабанду нафтопродуктів — The National

Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді наказав розслідувати повідомлення про незаконний відбір нафтопродуктів із трубопроводів та їхню контрабанду в районі Джурф-ас-Сахр на південь від Багдада. Для цього створять комісію за участю представників федеральної поліції, поліції з охорони енергетичних об’єктів, Генеральної дирекції безпеки і дисципліни, розвідки, Сил народної мобілізації та Федеральної комісії з питань доброчесності.

Дані розвідки та супутникові знімки

Як повідомляє The National, Федеральне агентство розвідки та розслідувань МВС Іраку цього тижня підготувало звіт про ймовірну контрабандну діяльність у Джурф-ас-Сахрі. Документ, заснований на супутникових знімках за 2021–2026 роки, містить дані про незаконний відбір нафтопродуктів поблизу трубопроводів.

У звіті вказано чотири локації, де неодноразово фіксували появу великих автоцистерн місткістю по 36 тисяч літрів. За даними агентства, ці місця перебувають під контролем і захистом «озброєного угруповання», яке у документі не названо. Також у звіті описано три можливі маршрути перевезення нафтопродуктів до провінції Багдад.

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Ситуація в Джурф-ас-Сахрі

Джурф-ас-Сахр — великий сільськогосподарський район, який, за даними видання, перебуває під контролем підтримуваного Іраном угруповання «Катаїб Хезболла». Після того як бойовиків витіснили з району у 2014 році, територія здебільшого залишається закритою для сторонніх, а багато її колишніх жителів досі не повернулися.

Розслідування відбувається на тлі напруженості між урядом аль-Заїді та проіранськими збройними угрупованнями. «Асаїб Ахль аль-Хак», «Катаїб Імам Алі» та «Сарая ас-Салам» заявляють, що передали зброю під контроль держави. Водночас «Катаїб Хезболла» і «Харакат Хезболла ан-Нуджаба» публічно відмовляються роззброюватися.

Окремо Федеральна комісія з питань доброчесності розслідує повідомлення про контрабанду сирої нафти з родовищ у провінції Кіркук та Іракському Курдистані автоцистернами до Ірану й Афганістану.

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