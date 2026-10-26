Прем’єр Іраку наказав розслідувати погрози блокади через кордон з Іраном — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Іраку Алі аз-Заїді розпорядився провести розслідування щодо голови ради провінції Майсан Мустафи Даїра Мохаммедаві після його погроз вдатися до громадянської непокори через закриття прикордонного переходу Шеїб на кордоні з Іраном. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Rudaw.

Мохаммедаві заявив, що мешканці Майсану можуть вдатися до громадянської непокори на всіх дорогах, якщо перехід не відновить роботу до четверга. Він також попередив, що провінція на південному сході країни може фактично втратити транспортне сполучення з рештою Іраку.

Закриття переходу

Перехід, відомий в Іраку як Шеїб, а в Ірані як Чазабе, є важливим торговельним маршрутом між двома країнами. Багдад закрив його минулої середи, пояснивши рішення необхідністю поліпшити технічну та логістичну інфраструктуру.

Речник іракського уряду Хайдар аль-Аббуді заявив, що пункт пропуску не мав необхідного технічного й технологічного оснащення. Іракський прикордонник у коментарі Reuters сказав, що закриття дасть змогу переглянути заходи безпеки та встановити обладнання для виявлення заборонених до переміщення матеріалів.

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Радник прем’єра Абдул Амір Хассан Алі ат-Тайбан стверджував, що через переходи з Іраном до південного Іраку потрапляють наркотики й валюта. Посольство Ірану в Багдаді відкинуло ці звинувачення, назвавши їх неправдивими, та закликало іракську владу реагувати на заяви, здатні зашкодити двостороннім відносинам.

Протести в Багдаді

На тлі суперечки навколо переходу 25 жовтня в Багдаді відбулися демонстрації до річниці протестного руху Тішрін, що почався у жовтні 2019 року. Учасники акцій розмахували іракськими прапорами та вимагали політичних і економічних реформ. Учасники руху також виступали проти системи конфесійного розподілу посад і ресурсів, відомої як мухасаса.

Партія National House, пов’язана з рухом Тішрін, закликала до мирних демонстрацій і повторила вимоги покласти край корупції, реформувати політичну систему та передати зброю під контроль держави. За даними правозахисних організацій, які цитує Rudaw, під час протестного руху загинули понад 600 людей, близько 20 тисяч дістали поранення, ще приблизно 3 тисячі були затримані. Активісти також вимагають притягнути до відповідальності винних у насильстві проти протестувальників.

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