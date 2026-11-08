Прем’єр-міністр Іраку Алі аз-Заїді цього тижня наказав скасувати контракти з компаніями-посередниками у сфері військового виробництва та укладати угоди безпосередньо з виробниками. Рішення ухвалили на тлі повідомлень про можливі зв’язки деяких компаній, залучених до таких контрактів, з угрупованням «Катаїб Хезболла», повідомляє Asharq Al-Awsat.

Звинувачення в економічному впливі

Напруга між урядом Іраку та збройними угрупованнями посилилася на тлі звинувачень у впливі цих груп на економіку, операції з нерухомістю та інвестиційні проєкти. Провладні медіа опублікували інформацію про нібито інвестиційну мережу «Катаїб Хезболла». За їхніми твердженнями, вона діє за участю торговців і бізнесменів, займається придбанням майна та перетворилася на інвестиційний проєкт.

Подробиці звинувачень щодо нерухомості та особи можливих вигодоодержувачів незалежно перевірити не вдалося. Публікації з’явилися після того, як «Катаїб Хезболла» порушила питання продажу нафти регіональній компанії та того, чи схвалювали члени Координаційної рамки продаж нафти зі знижками, отримуючи частку прибутку.

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Контроль за збройними групами

Силові та військові структури Іраку почали посилювати нагляд за озброєними групами, пов’язаними із Силами народної мобілізації. За інформацією, що поширювалася про один з інцидентів, силовики затримали членів збройного угруповання, які перевозили 35 ракет у напрямку провінції Бабіль.

Повідомлялося, що маршрут групи викликав запитання щодо кінцевого пункту призначення, оскільки в провінції розташований Джурф-ас-Сахр — один із головних опорних пунктів «Катаїб Хезболла». Джерело видання у сфері безпеки відмовилося коментувати обставини інциденту, але заявило, що такі дії, незалежно від статусу їхніх учасників, зокрема їхньої належності до Сил народної мобілізації, тепер перебувають під контролем відповідних органів.

Політичний дослідник Фалах аль-Мішаль заявив, що встановлення державного контролю над зброєю є пріоритетом урядової програми. За його словами, аз-Заїді під час візиту до Вашингтона взяв зобов’язання щодо строків здачі зброї: спочатку до кінця вересня, а згодом уряд попросив продовжити строк до червня. Викладач Мустансірійського університету Галіб ад-Даамі припустив, що невиконання цих зобов’язань може спонукати США до економічних і політичних кроків проти Іраку.

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