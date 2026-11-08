Прем’єр Іраку наказав скасувати три контракти в аеропорту Мосула — The National

Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді наказав скасувати три контракти на надання послуг у міжнародному аеропорту Мосула. За даними The National, причиною назвали заяви про можливі зв’язки виконавців контрактів зі збройними угрупованнями.

Які контракти скасували

Про рішення після зустрічі в Багдаді з прем’єром повідомив губернатор провінції Найнава Абдель Кадір ад-Дахіль. У зустрічі також брав участь голова апеляційного суду Раїд Хамід аль-Мусліх.

За словами губернатора, йдеться про угоди щодо оренди стійок в аеропорту, паркінгу та офісу таксі. Аль-Заїді також доручив передати контракти на ці послуги міжнародним компаніям. У заяві не уточнили, з якими саме збройними угрупованнями нібито були пов’язані ці контракти.

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Позиція влади Найнави

Губернатор заявив, що Міністерство транспорту раніше уклало угоди з трьома компаніями без відома або згоди місцевої влади. Адміністрація провінції Найнава до цього заперечувала проти цих домовленостей.

Видання зазначає, що рішення стало черговим епізодом протистояння між урядом Алі аль-Заїді та проіранськими збройними фракціями. Останніми тижнями прем’єр прагнув посилити контроль держави над угрупованнями, які діють поза офіційними структурами командування. Зокрема, угруповання «Катаїб Хезболла» публічно критикувало спроби обмежити його політичний та економічний вплив.

Міжнародний аеропорт Мосула відновив роботу після реконструкції, проведеної після війни проти угруповання «Ісламська держава». Невідомо, коли розпочнеться відбір міжнародних компаній та чи оскаржуватимуть скасування контрактів у суді.

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