Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді видав директиви, покликані посилити федеральний контроль над експортом нафти, прикордонними пунктами та безпекою в Курдистані й спірних районах країни. Про це повідомляє The National.

Експорт і прикордонні пункти

За однією з директив, Курдистанський регіональний уряд не має надавати дозволи на експорт сирої нафти та нафтопродуктів інакше ніж через федеральне Міністерство нафти. У документі це пояснюють необхідністю запобігти дублюванню повноважень.

Також Управління прикордонних портів має перебрати контроль над усіма прикордонними переходами в Курдистані. Командуванню прикордонних сил доручили закрити неофіційні переходи вздовж міжнародних кордонів Іраку із сусідніми державами, зокрема в Курдистані.

Родовища та перевезення нафтопродуктів

Міністерству нафти наказали управляти родовищами, що належать відомству та розташовані у спірних районах у межах провінцій Діяла, Кіркук, Салахеддін і Ніневія. Йдеться про об’єкти, які перебувають під контролем сил безпеки Курдистану.

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Міністерство внутрішніх справ має залучити енергетичну поліцію для контролю над усіма нафтовими родовищами та відеоспостереження за ними, зокрема за об’єктами в межах федеральних адміністративних кордонів, які контролює регіональна влада.

Міністерству оборони доручили залучити 1-шу та 2-гу бригади спільних інтересів для закриття ґрунтових доріг між цими провінціями та Курдистаном. Влада також повинна розробити обов’язковий для всіх сторін механізм переміщення нафтопродуктів між провінціями й через прикордонні пункти.

Директиви передбачають використання сучасних технологій для захисту та моніторингу трубопроводів і свердловин, створення національної цифрової системи нагляду за нафтовими магістралями для виявлення контрабанди, а також встановлення електронних лічильників на всіх діючих нафтових свердловинах Іраку.

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