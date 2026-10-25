Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді схвалив фінансування будівництва споруд і об’єктів на прикордонному пункті пропуску Аль-Джаміма на кордоні із Саудівською Аравією. Роботи мають допомогти завершити підготовку до запланованого на 2027 рік відкриття переходу та сприяти розвитку торгівлі між двома країнами, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Реконструкція дороги

Губернатор провінції Аль-Мутанна Тауфік аль-Хасані заявив, що відновлення автомагістралі між містом Самава та пунктом пропуску, разом зі спорудженням його інфраструктури, має активізувати торгівлю й підтримати місцеву економіку.

За його словами, провінція також зможе отримувати доходи від роботи прикордонного переходу відповідно до чинних правових норм. Місцева влада спільно з радою провінції працює над виконанням вимог, необхідних для запуску пункту пропуску.

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Переходи на кордоні

Ірак і Саудівська Аравія вже сполучені прикордонним переходом Арар у провінції Анбар. Його повторно відкрили у 2020 році після майже 29-річного закриття. Аль-Джаміма розташована в пустельній частині провінції Аль-Мутанна та історично вважалася одним з основних маршрутів для паломників.

Колишній депутат Хайдер аль-Мулла назвав проєкт частиною зусиль іракського уряду з розвитку економічних зв’язків із сусідніми арабськими та іншими країнами через торгівлю, енергетику й транспорт. Посадовець у провінції Наджаф водночас заявив, що безпекова ситуація на прикордонних із Саудівською Аравією територіях є стабільною та порушень уздовж прикордонної огорожі не зафіксували.

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