Прем’єр Іраку відкинув використання країни для атак на сусідів — Asharq Al-Awsat

Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що територію країни не можна використовувати як плацдарм для нападів на сусідні держави. Багдад також наголосив на необхідності суворо поважати державний суверенітет.

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, сторони обговорили регіональну ситуацію та наголосили на важливості співпраці для подолання актуальних викликів. Аль-Заїді заявив, що регулярні консультації між Багдадом і Вашингтоном з питань спільного інтересу є важливими, а мирні рішення та конструктивний діалог потрібні для збереження безпеки в регіоні.

Посилення військової присутності

Того ж дня Міністерство оборони Іраку оголосило про посилення угруповання військ на оборонній лінії Рава—Хатра на заході країни. Речник відомства генерал-майор Ях’я Расул Абдулла повідомив, що підрозділи оперативних командувань Джазіра та Західна Ніневія зміцнюють позиції для підтримання безпеки в районі Джазіра на північ від Євфрату та в напрямку провінцій Ніневія і Салах-ед-Дін.

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За його словами, військові мають убезпечити пустельні райони, переслідувати залишки бойовиків і не допустити використання пустелі як прихистку. Розгортання також має забезпечити коротший маршрут для цивільного та комерційного транспорту, підтримавши інвестиційну й сільськогосподарську діяльність.

Ставка на оборонне виробництво

Аль-Заїді також відвідав Комісію оборонної промисловості в Багдаді, де оглянув виготовлене або модернізоване обладнання. Серед нього були боєприпаси, легке, середнє й важке озброєння, безпілотні системи та засоби спостереження.

Глава уряду доручив залучати приватний сектор і розширювати партнерства зі спеціалізованими компаніями. Він заявив, що розвиток сучасної оборонної промисловості є складовою національного суверенітету та має зменшити залежність Іраку від іноземних постачань озброєнь і військової техніки.

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