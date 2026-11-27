Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час теледебатів перед достроковими парламентськими виборами 29 листопада звинуватив праві та ультраправі сили у браку гуманності через їхню позицію щодо війни Ізраїлю в Газі. У дискусії також брали участь лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо, очільник Vox Сантьяго Абаскаль і ліва політикиня, колишня мерка Барселони Ада Колау, повідомляє Anadolu Agency.

Суперечка щодо Гази

Санчес розкритикував регіональний уряд Мадрида, контрольований Народною партією, за нагородження уряду Ізраїлю почесною медаллю під час бойових дій у Газі. Він назвав це ганебним і заявив, що його опонентам бракує гуманності.

Коли Фейхоо охарактеризував дії Ізраїлю в Газі як масакру, Санчес перебив його та сказав, що вважає їх геноцидом. Прем’єр також заявив, що виборці мають обрати між регресом і прогресивізмом, а Народна партія та Vox, на його думку, прагнуть наслідувати політику президента США Дональда Трампа й президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Міграція, житло та чемпіонат світу

Фейхоо поклав на уряд відповідальність за зростання цін, міграційний тиск, корупційні скандали та дві великі аварії на високошвидкісній залізниці. Він пообіцяв збудувати 1 млн нових помешкань, знизити податки та скоротити державний апарат у разі перемоги на виборах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Абаскаль зробив центральною темою виступу нерегулярну міграцію. Він заявив, що за п’ять років до Іспанії прибули 6 млн іммігрантів, і назвав ситуацію в Сеуті та на Канарських островах окупацією мігрантами. За даними агентства, він також відмовився засудити насильство щодо жінок, попри неодноразові заклики Колау.

Колау, єдина жінка серед чотирьох учасників дебатів, закликала до більшого перерозподілу багатства, заявивши про скорочення середнього класу та посилення соціальної нерівності. Учасники також сперечалися щодо чемпіонату світу з футболу 2030 року, який Іспанія спільно прийматиме з Португалією та Марокко. Фейхоо припустив, що Іспанія може вийти з турніру, якщо фінал проведуть у Марокко, а Абаскаль виступив проти співпраці з Рабатом.

За даними більшості опитувань, Народна партія може стати найбільшою політичною силою та потенційно здобути парламентську більшість разом із Vox.

Читай нас у