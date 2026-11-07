Прем’єр Іспанії Санчес заявив, що країною не керують з-за кордону — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час передвиборчого заходу в Таррагоні заявив, що загальні вибори 29 листопада покажуть: країною керують із самої Іспанії, а не з Вашингтона, Тель-Авіва, Буенос-Айреса чи Москви. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява перед виборами

Санчес пообіцяв протидіяти впливу міжнародних ультраправих сил. За його словами, він не дозволить перетворити Іспанію на їхній форпост чи задній двір.

Глава уряду також назвав Іспанію маяком, який надалі надихатиме світ. Під час виступу він захистив зовнішньополітичний курс свого уряду та позицію проти збільшення військових витрат.

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Витрати на оборону

Прем’єр заявив, що його уряд виступає проти війни в Ірані та геноциду в Газі. Він також підтвердив підтримку палестинської державності й мирного співіснування Ізраїлю та Палестини.

Санчес окремо обґрунтував відмову від вимоги президента США Дональда Трампа спрямовувати на оборону 5% валового внутрішнього продукту. За його словами, Іспанія й надалі надаватиме пріоритет фінансуванню освіти, охорони здоров’я, соціальної допомоги та пенсій.

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