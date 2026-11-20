Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прагнув доручити директору Моссаду Роману Гофману провести операцію проти Ірану, не повідомивши начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенанта Еяля Заміра. Про це з посиланням на чотирьох обізнаних співрозмовників повідомила The Washington Post, а Jerusalem Post заявила про незалежне підтвердження цієї інформації.

Деталі плану не розкривають

За даними The Washington Post, подробиці ймовірного плану залишаються незрозумілими. Моссад відомий проведенням диверсійних операцій та ліквідацій. Інформація про можливу операцію зрештою дійшла до інших ізраїльських посадовців у сфері безпеки, зокрема й до Заміра, ще до її реалізації.

6 листопада ізраїльський телеканал Channel 12 повідомляв, що Нетаньягу та Гофман спільно готували операцію проти Ірану, яку нібито заблокували Замір і президент США Дональд Трамп. Тоді джерела Jerusalem Post заперечували твердження, що Гофман підтримував такий план попри заперечення начальника Генштабу та американського президента. Водночас видання зазначає, що є відомості про готовність Нетаньягу усунути Заміра від обговорення операції.

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Розбіжності щодо Ірану

Як повідомляло Jerusalem Post 8 листопада, між Моссадом та Армією оборони Ізраїлю знову виникли істотні розбіжності щодо політики стосовно Ірану після періоду більшої єдності у 2023–2025 роках. Одним із предметів суперечки було питання, наскільки активно варто домагатися спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану до ізраїльських виборів.

Джерела, близькі до Моссаду, стверджували, що Гофман підтримував використання можливості для спільних дій зі США, доки вона не зникла. Замір, зі свого боку, остерігався, що атака в чутливий виборчий період може підірвати легітимність операції та бути використана Нетаньягу проти політичних суперників.

У жовтні джерела також звертали увагу, що Заміра не запросили на зустріч Нетаньягу з міністром війни США Пітом Гегсетом на авіабазі Увда. За оцінкою співрозмовників видання, це могло бути пов’язане з планами прем’єра щодо Моссаду та Ірану.

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