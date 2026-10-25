Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу відклав заходи щодо Гази до виборів — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відклав на період після виборів, призначених на 27 жовтня, низку рішень щодо майбутнього Сектору Гази. Серед них — розгортання міжнародних стабілізаційних сил і прибуття комітету для управління територією. Про це з посиланням на ізраїльські медіа повідомляє Anadolu Agency.

Відкладене навчання поліції

Ізраїльський суспільний мовник KAN повідомив, що Нетаньягу розпорядився відтермінувати виїзд приблизно 7 тисяч палестинців із Гази до Єгипту для поліцейської підготовки. За даними Israel Hayom, служба внутрішньої безпеки Шин Бет надала безпекове схвалення від 5 тисяч до 7 тисяч палестинців, яких розглядали для такого навчання.

Водночас Шин Бет лише перевіряла імена, подані Радою миру президента США Дональда Трампа, і не мала повноважень вирішувати, чи можуть кандидати виїхати. За інформацією джерел Israel Hayom, вказівки відкласти заходи з відбудови Гази надходили від ізраїльського політичного керівництва поступово протягом останніх тижнів.

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Плани щодо управління Газою

Серед відкладених заходів також називають підготовку до будівництва нового міста в Рафаху, розгортання міжнародних стабілізаційних сил та прибуття Національного комітету з управління Газою. За даними Ради миру, до складу міжнародних сил мають увійти військові з кількох країн, а очолити їх повинен американський генерал.

Дорожня карта, оголошена Радою миру в липні, передбачає передачу управління Газою національному комітету під міжнародним наглядом, розміщення стабілізаційних сил, передачу озброєнь ХАМАС під відповідальність комітету, поетапне виведення ізраїльських сил і відбудову території. У серпні Нетаньягу заявляв, що не погоджується з такими домовленостями, наполягаючи на роззброєнні ХАМАС до будь-якого виведення ізраїльських військ.

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, від початку дії припинення вогню 10 жовтня 2025 року ізраїльська армія вбила 1 551 палестинця та поранила 5 573 людей.

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