Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заперечив намір звільнити главу Генштабу — Jerusalem Post

В Ізраїлі прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац заперечили повідомлення про нібито намір звільнити начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяля Заміра. Заяви пролунали 26 жовтня, за день до відкриття виборчих дільниць на виборах до Кнесету.

Як повідомляє Jerusalem Post, Кац назвав інформацію про можливе усунення Заміра з посади цілковитою вигадкою та брехнею. За його словами, ці повідомлення були частиною серії заяв на безпекову тематику, які, на його думку, мали зашкодити виборчим перспективам партії «Лікуд».

Заяви Нетаньягу і Каца

Міністр оборони зазначив, що саме він рекомендував призначити Заміра начальником Генштабу, і заявив про намір продовжувати співпрацю з ним. В офісі Нетаньягу також відкинули повідомлення про напруженість у відносинах прем’єра з військовим керівником.

Сам Нетаньягу в дописі у соцмережі X заявив, що не планує звільняти начальника Генштабу і надалі працюватиме із Заміром задля безпеки Ізраїлю. Він також повідомив про намір усунути іранську ядерну загрозу разом із президентом Трампом та укласти мирні угоди з іншими країнами.

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Повідомлення про суперечки щодо Ірану

Заперечення з’явилися після повідомлень про незвичну напруженість між Нетаньягу та Заміром щодо можливого ізраїльського удару по Ірану. Channel 12 News 25 жовтня повідомив про зіткнення між ними з цього питання, водночас представники оборонного відомства наголошували, що військові рішення ухвалюють виключно з професійних міркувань.

Пресслужба ЦАХАЛу заявила, що армія перебуває у стані підвищеної готовності на всіх напрямках, а її оперативна діяльність ґрунтується лише на безпекових, професійних і національних інтересах. Кац також заявив про повну координацію між прем’єром, міністром оборони та армією і запевнив, що до виборів Ізраїль не планував атакувати Іран. Водночас він сказав, що країна рішуче відповість у разі нападу з боку Ірану.

Колишній начальник Генштабу Гаді Айзенкот, який очолює партію «Яшар», заявив, що Замір залишить посаду лише тоді, коли це передбачатиме закон. Нетаньягу, за словами Айзенкота, залишить посаду після виборів і формування нового уряду.

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