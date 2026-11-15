Прем’єр Камбоджі Хун Манет закликав відновити демаркацію з Таїландом — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет під час 20-го саміту Франкофонії у Пномпені закликав відновити спільне обстеження та демаркацію кордону з Таїландом. Як повідомляє Anadolu Agency, на заході також був присутній президент Франції Емманюель Макрон.

Заклик дотримуватися міжнародного права

Манет заявив, що кордон із Таїландом був визначений понад століття тому та має поважатися відповідно до міжнародного права. Він наголосив, що жоден кордон не має змінюватися силою або шляхом створення доконаних фактів.

Камбоджа та Таїланд торік пережили два раунди смертоносних прикордонних зіткнень, після яких сторони погодилися на припинення вогню, що набуло чинності 27 грудня. За словами камбоджійського прем’єра, близько 20 тисяч громадян країни досі не можуть безпечно та гідно повернутися до своїх домівок.

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Пропозиція для Франкофонії

Глава уряду Камбоджі подякував Асоціації держав Південно-Східної Азії та міжнародним партнерам за підтримку припинення вогню, діалогу й міжнародного права. Він також запропонував створити в межах Франкофонії мережу запобігання конфліктам і посередництва, яка на запит держав могла б допомагати налагоджувати діалог до початку насильства.

Дводенний саміт, який очолив король Камбоджі Нородом Сіамоні, зібрав лідерів і представників приблизно 20 країн. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у відеозверненні закликав більше інвестувати в мир, дипломатію та реформу міжнародної фінансової системи.

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