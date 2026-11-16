Прем’єр Канади Карні допустив співпрацю з автовиробниками Китаю — The Guardian

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час перебування в Камбоджі заявив, що Оттава може звернутися до китайських автовиробників, якщо торговельні переговори зі США не дадуть змоги зберегти інтегровану автомобільну промисловість Північної Америки. Про це повідомляє The Guardian.

Переговори зі США залишаються пріоритетом

Карні наголосив, що Канада насамперед прагне домовленостей із Вашингтоном. Водночас результат цих переговорів може визначити, чи шукатиме країна альтернативної співпраці з європейськими, китайськими або японськими автовиробниками.

За словами канадського прем’єра, дії США зробили північноамериканський автомобільний ринок менш інтегрованим. Він зазначив, що канадські працівники автомобільної галузі мають отримати повні можливості для роботи на цьому ринку, але за відсутності таких можливостей для Канади відкриватимуться інші варіанти.

Цього тижня Карні має зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном у Шеньчжені, де, як очікується, обговорюватимуть автомобільне виробництво. Відповідаючи на запитання, чи може потенційне китайське інвестування бути важелем у переговорах зі США, Карні відкинув таке трактування.

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Умови для інвестицій з Китаю

Карні заявив, що потенційні китайські інвестиції мають передбачати істотне виробництво в Канаді, а не лише складання автомобілів з імпортних компонентів. Серед вимог він назвав належні трудові стандарти, виробничі потужності та розвиток внутрішніх ланцюгів постачання, зокрема із використанням канадських критично важливих мінералів для електромобілів.

У січні Канада знизила мито на китайські електромобілі зі 100% до 6,1%. Спочатку угода передбачала ввезення до 49 тисяч таких автомобілів на рік із подальшим збільшенням ліміту. Натомість Китай погодився зменшити мита на канадську аграрну продукцію, зокрема канолу.

Ford, General Motors і Stellantis мають заводи в Канаді, США та Мексиці, а комплектувальні можуть неодноразово перетинати кордони до завершення виробництва автомобіля. Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав автовиробників переносити виробництво з Канади до США.

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