Прем’єр Канади Карні має відвідати Туреччину для запуску партнерства — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні 21–23 жовтня має відвідати Туреччину для започаткування нового стратегічного партнерства між двома країнами. Про це заявив посол Канади в Анкарі Марсель Леблеу в інтерв’ю Anadolu Agency.

За словами дипломата, лідери Канади й Туреччини планують ухвалити спільну декларацію та розробити план дій для розвитку співпраці в кількох напрямах. Леблеу назвав майбутню поїздку першим офіційним візитом глави уряду Канади до Туреччини. Він також зазначив, що Карні та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже двічі зустрічалися.

Енергетика та оборонна промисловість

Одним із ключових напрямів переговорів має стати енергетика. Сторони розглядатимуть можливості співпраці у постачанні енергоресурсів, зокрема природного газу. До порядку денного також увійдуть ядерна співпраця, сталий видобуток корисних копалин і взаємодія в оборонній промисловості.

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Леблеу заявив, що Канада бачить значний потенціал для співпраці з Туреччиною в оборонній сфері. За його словами, Карні супроводжуватимуть міністерка закордонних справ Аніта Ананд і міністр енергетики та природних ресурсів Тім Годжсон, які мають зустрітися з турецькими колегами.

Переговори про вільну торгівлю

Ще одним пунктом візиту має стати запуск переговорів щодо угоди про вільну торгівлю між Туреччиною та Канадою. За словами посла, переговори очікуються у листопаді. Сторони також планують підписати угоду про повітряне сполучення.

Леблеу повідомив, що чинні домовленості вже збільшили кількість щотижневих рейсів між країнами до 21. Нині авіасполучення з’єднує Стамбул із Торонто, Монреалем і Ванкувером, а Air Transat планує відкрити маршрут Монреаль—Стамбул 29 жовтня. Експортно-кредитна агенція Канади Export Development Canada також має укласти угоду про співпрацю з Türk Eximbank для підтримки компаній двох країн на ринках Близького Сходу та Африки.

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