Прем’єр Канади Карні обговорить із Сі Цзіньпіном іноземне втручання — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив у Монреалі, що наступного тижня зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Серед тем переговорів він назвав глобальну безпеку та економічне партнерство. Також Карні планує порушити питання важливості невтручання Китаю й інших держав у внутрішні справи Канади.

Питання безпеки

Про майбутню зустріч Карні повідомив, відповідаючи на запитання щодо звинувачень у шпигунстві та повідомлень про китайські поліцейські дільниці в Канаді. За його словами, ризики для безпеки у відносинах Оттави й Пекіна значно нижчі, ніж у відносинах Китаю та Сполучених Штатів.

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Як повідомляє Anadolu Agency, канадський прем’єр охарактеризував економічні зв’язки з Китаєм як такі, що поглиблюються, але мають чіткі обмеження щодо сфер співпраці. Основним напрямом зростання торгівлі він назвав виробництво, зокрема автомобілі, частка яких на канадському ринку становить менш як 3%.

Призначення посла

Карні визнав, що посада посла Канади в Китаї, який є другим найбільшим торговельним партнером країни, залишається вакантною вже сім місяців. Він заявив, що Оттава визначила кандидатуру й нині отримує згоду Пекіна на призначення. За словами прем’єра, Канада спершу має запропонувати кандидатуру посла, після чого досягається формальна домовленість, як і у відносинах з іншими країнами. Про рішення планують оголосити найближчим часом.

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