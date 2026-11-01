Прем’єр Канади Карні обговорив з Трампом рамки торговельної угоди — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні обговорив із президентом США Дональдом Трампом рамки нової двосторонньої торговельної угоди. Розмова стала черговим кроком у спробі врегулювати торговельну напругу між Канадою та США, повідомляє Anadolu Agency.

Рамки майбутньої угоди

Карні назвав розмову з Трампом доброю та зазначив, що вона продовжила нещодавні конструктивні обговорення контурів взаємовигідної торговельної домовленості. За його словами, угода має створити робочі місця, підвищити доступність для сімей і повністю поважати мови, культуру та суверенітет Канади.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Подальші переговори

Канадський прем’єр додав, що переговорні команди обох країн тісно координуватимуть роботу протягом найближчих тижнів, щоб підготувати остаточний текст угоди.

Минулого тижня Трамп заявив, що Вашингтон наближається до домовленості з Канадою, водночас стверджуючи, що Оттава тривалий час отримувала вигоду коштом США. Торговельні відносини між країнами залишаються напруженими після запровадження взаємних мит на товари на мільярди доларів після зриву торговельних переговорів. Білий дім офіційно не коментував розмову двох лідерів.

Читай нас у