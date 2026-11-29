Прем’єр-міністр Канади Марк Карні у заяві до дня пам’яті жертв Голодомору пов’язав сучасні дії режиму президента Росії — держави-агресора — Володимира Путіна з політикою сталінського СРСР. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на заяву канадського прем’єра.

Заява Карні

За словами Карні, майже через століття режим Путіна продовжує жорстоку спадщину, бомбардуючи церкви, школи й лікарні в Україні, примусово вивозячи дітей, руйнуючи сільськогосподарське виробництво та критичну енергетичну інфраструктуру напередодні зими.

Канадський прем’єр також заявив, що радянський режим намагався приховати правду про свої злочини, але не зміг цього зробити. Він додав, що покоління українців, зокрема в Канаді, зберігали пам’ять про Голодомор.

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Пам’ять про Голодомор

28 листопада відзначають щорічний день пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років. Влада провінції Онтаріо заявила, що внаслідок штучного голоду, організованого Йосипом Сталіним, могли загинути до 10 мільйонів людей.

У матеріалі Anadolu Agency зазначається, що голод був спрямований на придушення опору примусовій колективізації сільського господарства, фінансування прискореної індустріалізації та припинення українських кампаній за незалежність. Радянська влада заперечувала Голодомор, а світ у 1932 році мало допомагав Україні. У Канаді проживає близько 1,36 мільйона людей українського походження.

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