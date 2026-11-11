Прем’єр Канади Карні: рішення про скасування мораторію в Арктиці не ухвалили — The Hindu

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив у Монреалі, що уряд не ухвалював рішення про скасування мораторію на морську розвідку та видобуток нафти й газу в Арктиці. Мораторій діє з 2016 року.

Фінансування для управління ресурсами

Як повідомляє The Hindu, у федеральному бюджеті Канади передбачили 11 млн канадських доларів протягом чотирьох років на підтримку управління та нагляду за морською нафтогазовою діяльністю в Північному Льодовитому океані.

Карні наголосив, що це фінансування спрямоване на посилення спроможності керівництва інуїтів. Федеральний уряд має з ними домовленість про спільне управління природними ресурсами на Півночі. За словами прем’єра, бюджетний пункт не означає рішення скасувати мораторій.

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Умови можливого перегляду

Міністерка у справах Півночі й Арктики Ребекка Чартранд заявила, що будь-яке можливе обговорення майбутнього мораторію має враховувати чинні угоди, самоврядування інуїтів і територій, а також високі екологічні стандарти Канади.

Раніше Toronto Star із посиланням на посадовця Міністерства фінансів повідомила, що уряд Карні розглядає скасування заборони на нафтогазову діяльність в Арктиці. Мораторій запровадили за прем’єрства Джастіна Трюдо після домовленості з тодішнім президентом США Бараком Обамою для захисту вразливої морської екосистеми від ризику розливів нафти.

Строк дії канадської політики спливає у 2028 році, а її переглядають раз на п’ять років. Частина лідерів північних територій закликає відкрити регіон для буріння, посилаючись на необхідність більшої економічної самодостатності. Арктичне узбережжя Канади є середовищем існування риби, перелітних птахів, морських ссавців і білих ведмедів.

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