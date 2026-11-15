Прем’єр Канади Карні заявив про прогрес у торговельних переговорах зі США — The Hill

На Філіппінах, у Манілі, прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава та Вашингтон просуваються в переговорах щодо можливої двосторонньої торговельної угоди. Водночас він наголосив, що остаточної домовленості сторони ще не досягли, повідомляє The Hill.

Перед поїздкою на саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії Карні провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, торговельним представником США Джеймісоном Гріром, керівником апарату Білого дому Стівеном Міллером та іншими посадовцями. Канадський прем’єр назвав цю розмову тривалою та змістовною.

Автопром залишається ключовим питанням

Карні заявив, що не погодиться на угоду, яка суперечитиме інтересам життєздатного канадського автомобільного сектору. За його словами, автомобільна галузь є одним із найскладніших питань переговорів, оскільки американська автопромисловість частково залежить від інтеграції з канадською.

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У серпні Канада припинила торговельні переговори зі США після того, як, за словами Карні, адміністрація Трампа висунула в останній момент вимоги, яких Оттава не була готова прийняти. Після цього США запровадили 50-відсоткові мита на канадський експорт вартістю 20 млрд доларів. Канада у відповідь ввела мита та заявила про намір відповідати американським тарифам долар за долар.

Пошук нових торговельних партнерів

Під час перебування в Манілі Карні також оголосив про дві домовленості Канади з АСЕАН і Філіппінами, спрямовані на зменшення торговельної залежності країни від США. Він зазначив, що уряд випереджає графік у реалізації мети подвоїти обсяг експорту за межі США менш ніж за десять років.

За словами прем’єра, майже третина експортних надходжень Канади нині припадає на країни поза США, що є найвищим показником за 40 років.

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