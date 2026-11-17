Прем’єр-міністр Канади Марк Карні 17 листопада під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Шеньчжені, Китай, заявив, що у відносинах між Канадою та Китаєм стало більше передбачуваності й стабільності. Переговори відбулися напередодні саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Третя зустріч лідерів

Як повідомляє Channel NewsAsia, це була третя зустріч Карні та Сі Цзіньпіна відтоді, як Карні обійняв посаду глави уряду Канади. Канадський прем’єр зазначив, що двосторонні контакти суттєво активізувалися, а країна випереджає графік виконання мети щодо збільшення експорту до Китаю на 50% до кінця десятиліття.

У січні Карні здійснив перший майже за десять років візит прем’єр-міністра Канади до Китаю. Одним із напрямів його стратегії є зменшення значної економічної залежності Канади від США.

Торгівля та співпраця

Сі Цзіньпін заявив, що після домовленості у січні просувати стратегічне партнерство між країнами обміни та співпраця в різних сферах повністю відновилися. За його словами, сторони планують поглиблювати зв’язки у продовольчому секторі, енергетиці та фінансових послугах.

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Китайський лідер також сказав, що посилення комунікації та співпраці між Пекіном і Оттавою буде корисним не лише для двох держав, а й для Азійсько-Тихоокеанського регіону та світу.

Зміни у взаємній торгівлі

Після того як Оттава погодила щорічний імпорт 49 тисяч автомобілів за тарифом 6,1%, китайські автовиробники BYD, Geely та Chery почали робити кроки для виходу на канадський ринок. Протягом п’яти років квоту мають збільшити до 70 тисяч автомобілів.

Китай після січневого візиту Карні знизив мита на канадське насіння каноли та продовжив на два роки тарифні послаблення для канадського шроту каноли, омарів, крабів і гороху. За розрахунками Reuters на основі даних LSEG, постачання канадської сирої нафти до Китаю у 2026 році зросли приблизно на 37%.

Водночас аналітики з безпеки та правозахисні групи застерігали, що тісніші зв’язки з Пекіном можуть поставити під загрозу безпеку й цінності Канади. Критики також посилалися на ув’язнення гонконзького медіамагната Джиммі Лая, таємну страту чотирьох канадців торік і висновки канадської розвідки про втручання Пекіна щонайменше у двоє федеральних виборів. Китай заявляв, що не зацікавлений у втручанні у внутрішні справи Канади.

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