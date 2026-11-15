Прем’єр Китаю Лі Цян прибув до Маніли на саміт Китай—АСЕАН — Anadolu Agency

Прем’єр Китаю Лі Цян у неділю прибув до Маніли на Філіппінах для участі в 29-му саміті Китай—Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Поїздка відбувається на запрошення президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого, чия країна нині головує в об’єднанні, повідомляє Anadolu Agency.

Саміт у столиці Філіппін

Зустріч Китай—АСЕАН проходить паралельно з триденним 49-м самітом АСЕАН та пов’язаними з ним заходами, які розпочалися в неділю у філіппінській столиці. Цього року виповнюється п’ять років від започаткування всеосяжного стратегічного партнерства між АСЕАН і Китаєм.

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Плани щодо співпраці

Речник Міністерства закордонних справ Китаю раніше заявив, що Пекін прагне зміцнити солідарність і взаємну довіру з державами АСЕАН, а також сформувати спільні підходи до співпраці. Серед напрямів він назвав сприяння якнайшвидшому набранню чинності протоколами про оновлення зони вільної торгівлі Китай—АСЕАН, а також взаємодію у сферах штучного інтелекту, цифрової економіки, енергетичної безпеки, взаємної сполученості та скорочення бідності.

Минулого місяця міністр оборони Китаю Дун Цзюнь не взяв участі в зустрічі керівників оборонних відомств країн Південно-Східної Азії та їхніх партнерів у Манілі. Замість нього Китай направив на захід військового аташе у Філіппінах.

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