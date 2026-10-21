Прем’єр Китаю Лі Цян закликав ШОС зміцнювати торгівлю — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян на засіданні Ради глав урядів Шанхайської організації співробітництва у Душанбе, Таджикистан, закликав держави-члени зміцнювати регіональну стабільність і добробут, а також сприяти глобальному розвитку.

Торгівля та транспортні коридори

Лі Цян заявив, що чинників глобальної нестабільності й невизначеності стає більше. За його словами, країнам ШОС необхідно досягати ширшого консенсусу щодо основних принципів, стратегічного мислення, практичних заходів та виконання домовленостей. Китайський прем’єр також заявив, що багатополярність та економічна глобалізація залишаються переважними тенденціями на міжнародній арені.

Як повідомляє Anadolu Agency, він закликав учасників організації поглиблювати торговельні зв’язки, сприяти регіональній економічній інтеграції, розбудовувати стабільну й стійку систему міжнародних транспортних коридорів та захищати глобальні виробничі ланцюги й ланцюги постачання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Навчання медичних фахівців

Пекін готовий профінансувати подальше навчання в Китаї для 1000 медичних фахівців із країн ШОС, заявив Лі Цян. Він також закликав організацію залучати більше міжнародних партнерів і відігравати активнішу роль на глобальному рівні, дотримуючись принципів Шанхайського духу.

Після засідання учасники підписали та оприлюднили спільне комюніке, а також схвалили документи про співпрацю у сферах торгівлі, інвестицій, промисловості й транспортного сполучення. ШОС, створена у 2001 році, має 10 членів: Китай, Казахстан, Киргизстан, Росія — держава-агресор, Таджикистан, Узбекистан, Індія, Пакистан, Іран і Білорусь.

Читай нас у