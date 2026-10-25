Прем’єр Кріссафуллі відкинув співпрацю з One Nation — ABC News Australia

Прем’єр австралійського штату Квінсленд Девід Кріссафуллі категорично виключив можливість майбутніх переговорів або домовленостей із партією One Nation. Як повідомляє ABC News Australia, заяву він зробив, коли уряд Ліберальної національної партії (LNP) відзначав два роки при владі.

Пріоритетом залишається злочинність

Кріссафуллі заявив, що головним пріоритетом його уряду є зменшення кількості жертв злочинів. За його словами, влада приділяла найбільше уваги змінам у сфері молодіжної злочинності, а перші ознаки свідчать про рух у правильному напрямку.

Політика adult crime, adult time була однією з ключових тем передвиборчої кампанії LNP у 2024 році. Водночас прем’єр визнав, що уряду ще потрібно зробити більше для вирішення проблеми вартості життя.

Уряд відмовився від широких енергетичних субсидій, запроваджених за попереднього лейбористського уряду, на користь менших адресних заходів підтримки. Кріссафуллі зазначив, що значна частина чинників, які впливають на вартість життя, перебуває на національному та міжнародному рівнях, однак уряд використовує доступні йому важелі.

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Прогнози щодо One Nation

Директор соціологічної групи Redbridge Тоні Баррі вважає, що якби вибори відбулися найближчими вихідними, уряд Кріссафуллі зберіг би владу та дещо посилив би позиції в міських округах, де переважають лейбористи. Водночас він назвав вартість життя серйозним викликом для чинної влади на тлі зростання підтримки One Nation.

Колишній прем’єр Квінсленду Кемпбелл Ньюман заявив, що уряду доведеться вести певні переговори з партією Полін Гансон. Кріссафуллі це заперечив, наголосивши, що не бачить потреби ані в коаліціях, ані в політичних угодах.

Борг і підготовка до Олімпіади

Минулого місяця кредитний рейтинг Квінсленду знизили через зростання боргу та витрат на його обслуговування. Прогнозується, що сукупний борг штату до 2029–2030 років перевищить 216 млрд австралійських доларів, що означатиме збільшення на 52% упродовж наступних чотирьох років.

Баррі також назвав підготовку інфраструктури до Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року ключовим чинником для уряду в найближчі два роки. Наступні вибори у Квінсленді мають відбутися в жовтні 2028 року.

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