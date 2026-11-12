Прем’єр Кук розкритикував депутатів за блокування преси — ABC News Australia

Прем'єр Західної Австралії Роджер Кук розкритикував депутатів від Лейбористської партії, які намагалися відгородити свого колегу Джагса Крішнана від запитань журналістів під час входу до парламенту. Як повідомляє ABC News, глава уряду штату назвав ситуацію неідеальною та нагадав парламентарям про очікувані від них стандарти поведінки.

Депутати оточили Крішнана

Напередодні кілька депутатів оточили представника округу Рівертон Джагса Крішнана дорогою до будівлі парламенту. Депутат від Саутерн-Рівер Террі Гілі став між журналістами та Крішнаном, очевидно намагаючись завадити репортерам поставити йому запитання.

Журналісти намагалися розпитати Крішнана про його бізнесові справи та відомості, розкриті парламенту. За даними ABC News, увага до депутата посилилася після того, як стало відомо про позов, поданий проти нього у США щодо ймовірно несплаченої позики на мільйон доларів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Депутат від Кокберна Девід Скайф назвав поведінку журналістів обурливою та сказав, що їм слід соромитися. Член Законодавчої ради П'єр Янг, за повідомленням ABC News, схоже, завів Крішнана до будівлі парламенту. Наступного дня Янг відмовився відповідати на запитання журналістів.

Реакція прем'єра та опозиції

За даними ABC News, працівник офісу прем'єра попросив двох депутатів підтримати Крішнана дорогою до парламенту, однак Кук не знав про це. У заяві прем'єр закликав депутатів, журналістів та інших працівників парламенту з повагою ставитися одне до одного й дати кожному виконувати свою роботу.

Вранці біля південного входу до парламенту встановили канатні огородження, за якими стояли журналісти та знімальні групи. Лідер опозиції Безіл Земпілас вніс пропозицію передати справу Крішнана до парламентського Комітету з привілеїв і процедур, щоб визначити, чи порушив депутат будь-які правила.

Читай нас у